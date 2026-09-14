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Русский Днепропетровск

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Сломали врага. Киев загнан в капкан: ВСУ сдают позиции в харьковском «котле»

Сломали врага. Киев загнан в капкан: ВСУ сдают позиции в харьковском «котле»

Владимир Рифов 14 сентября 2026 г., 12:55   Вооруженные силы Украины начали переброску элитных заградотрядов в Харьковскую область, сообщает телеграм-канал ….

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