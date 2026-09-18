Лукашенко готов передать власть, но некому

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит себе достойного преемника. Об этом он заявил на торжественном собрании, посвященном Дню народного единства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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