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Политнавигатор

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Лукашенко готов передать власть, но некому

Лукашенко готов передать власть, но некому

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит себе достойного преемника. Об этом он заявил на торжественном собрании, посвященном Дню народного единства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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