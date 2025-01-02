Солнечный максимум: магнитная буря уровня G4 угрожает спутникам и сетям

Владимир Кузнецов из Института земного магнетизма объясняет причины магнитной бури 1 января. Солнечные выбросы, достигнув Земли, вызвали сильную бурю уровня G4, угрожающую спутникам и электросетям, особенно в северных регионах.
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