Песков отметил противоречия в заявлениях Зеленского о войне

Дмитрий Песков подчеркнул противоречия в словах Владимира Зеленского. Президент Украины ранее заявлял о готовности прекратить огонь без условий, однако его обещания остановить войну вызывают сомнения из-за других его высказываний.
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