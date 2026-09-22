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Царьград

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Песков отметил противоречия в заявлениях Зеленского о войне

Песков отметил противоречия в заявлениях Зеленского о войне

Дмитрий Песков подчеркнул противоречия в словах Владимира Зеленского. Президент Украины ранее заявлял о готовности прекратить огонь без условий, однако его обещания остановить войну вызывают сомнения из-за других его высказываний.

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