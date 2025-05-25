Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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С «крестопадом» будет покончено: ГД готовит законопроект о защите религиозных символов

С «крестопадом» будет покончено: ГД готовит законопроект о защите религиозных символов

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин 25 мая поделился подробностями."Поступают от вас обращения, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах «затирают» религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение.

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