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Царьград

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  • zhanna simonova
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Перемирие по-украински. Дроны ВСУ атаковали Саратов и Воронеж: свежие сводки с СВО

Перемирие по-украински. Дроны ВСУ атаковали Саратов и Воронеж: свежие сводки с СВО

Разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским о перемирии дал свои результаты. Украинские дроны совершили массовые налеты на Воронежскую и Саратовскую область.

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Комментарии
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ВС
Валерьян Смогловский
С. Педиками. Договариватся. Нельзя. МО. ОПЯТЬ. Обманули. Только. Сила. Другого. Непонимают
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