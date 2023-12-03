Если бы на вопросы отвечал не Лавров, а Жириновский...

В пятницу слушала пресс-конференцию С.В.Лаврова по итогам 30-го заседания СМИД ОБСЕ, которое проходило в столице так называемой Северной Македонии, городе Скопье, и вспоминала свой прожект, придуманный два года тому назад.
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