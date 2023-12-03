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Если бы на вопросы отвечал не Лавров, а Жириновский...

В  пятницу   слушала    пресс-конференцию С.В.Лаврова по итогам 30-го заседания СМИД ОБСЕ,   которое  проходило  в    столице   так  называемой   Северной  Македонии,     городе  Скопье,  и   вспоминала  свой  прожект,  придуманный    два  года тому  назад.

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