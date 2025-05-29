Боец разведгруппы ВДВ показал захваченные в зоне СВО трофеи

Боец 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС России показал военкору RT Александру Яремчуку захваченные в зоне спецоперации в качестве трофеев немецкий пулемёт MG 42, снятый с танка Leopard, и музейный экспонат из Чехословакии — пулемёт UK Vz.
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