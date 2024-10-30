Врач отметил, какой вид спорта опасен для гипертоников

Врач Евгений Шляхто порекомендовал гипертоникам отказаться от участия в марафонах Врач-кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто рекомендует пациентам-гипертоникам умеренно заниматься спортом, но не поднимать тяжелые веса.
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