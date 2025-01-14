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ЗМШ-2024: великолепная десятка.

ЗМШ-2024: великолепная десятка.

Церемония награждения лучших работников ЗМШ 2024 года прошла в актовом зале завода. Эта прекрасная традиция, которая превращает окончание года в приятное торжество, зародилась именно на заводе массовых шин еще в 2009-м.

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