Экзотика в Иркутске. В ботаническом саду расцвел аморфофаллус с запахом тухлого мяса

В ботаническом саду Иркутска цветет необычное растение под названием аморфофаллус. Это растение родом из Юго-Восточной Азии больших размеров и с очень необычным запахом, который имеет оттенки сырой печени или тухлого мяса, и очень нравится мухам.
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