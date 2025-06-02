Британцы в восторге от «русского Перл-Харбора»: Украина доказала, что ей не нужен Трамп

Британское издание The Telegraph в полном восторге от проведенной вчера украинскими спецслужбами операции «Паутина», в результате которой была выведена из строя существенная часть российской стратегической авиации.
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