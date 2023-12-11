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Почему мужчины завидуют женщинам, которые "хорошо устроились"?

Почему мужчины завидуют женщинам, которые "хорошо устроились"?

В психоанализе есть одна теория, объясняющая, почему женщины завидуют мужчинам. Конечно, речь идет о некоторых физиологических особенностях, которые есть у одних и отсутствуют у других.

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Комментарии
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НС
женщины работают меньше, живут дольше. Мужики часто мрут от сердечно-сосудистых проблем, да и вообще много нас мрёт досрочно. Ещё мы в армии служим - как показала жизнь,ничего хорошего в этом нет(минус два года из трудового стажа к пенсии).  И ещё: если женщина ходит в брюках(таких сегодня 90% и более - хотя им и говорят ,что это некрасиво и вредно) - то  ходит и ничего. А если мужчина что-то из женского наденет -  все скажут что он пидор.
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9 час.
Н
НС
какие-то чудеса акробатики - за каким х... она туда полезла?   Чего там не видала - в барабане то?
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6 час.
Виктор Белогорцев
а она и сама не знает за каким полезла
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6 час.

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