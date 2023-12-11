Почему мужчины завидуют женщинам, которые "хорошо устроились"?

НС

женщины работают меньше, живут дольше. Мужики часто мрут от сердечно-сосудистых проблем, да и вообще много нас мрёт досрочно. Ещё мы в армии служим - как показала жизнь,ничего хорошего в этом нет(минус два года из трудового стажа к пенсии). И ещё: если женщина ходит в брюках(таких сегодня 90% и более - хотя им и говорят ,что это некрасиво и вредно) - то ходит и ничего. А если мужчина что-то из женского наденет - все скажут что он пидор.