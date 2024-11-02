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Регионы России

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Глава Камчатки поручил улучшить работу общественного транспорта в Вилючинске

Глава Камчатки поручил улучшить работу общественного транспорта в Вилючинске

Власти Камчатки продолжают работать над улучшением транспортной ситуации в регионе. Так, недавно стало известно, что губернатор Владимир Солодов поручил рассмотреть возможность восстановления маршрута автобуса № 126к "Рыбачий - Петропавловск-Камчатский", который был отменен в мае этого года из-за нерентабельности.

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