Госархиву Татарстана поручено сохранить историю участия республики в СВО

На коллегии Госкомитета РТ по архивному делу вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева акцентировала внимание на необходимости документирования и сохранения истории участия Татарстана в специальной военной операции.
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