Stockpiling Begins: Neros Awarded $100 Million Pentagon Contract For Kamikaze Drones US defense company Neros Technologies, which focuses on Category 1 one-way attack drones, was awarded a $100 million contract under the Department of War's Drone Dominance Program for 14,000 drones and explosive payloads.
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