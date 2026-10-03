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Zero Hedge

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Stockpiling Begins: Neros Awarded $100 Million Pentagon Contract For Kamikaze Drones

Stockpiling Begins: Neros Awarded $100 Million Pentagon Contract For Kamikaze Drones

Stockpiling Begins: Neros Awarded $100 Million Pentagon Contract For Kamikaze Drones US defense company Neros Technologies, which focuses on Category 1 one-way attack drones, was awarded a $100 million contract under the Department of War's Drone Dominance Program for 14,000 drones and explosive payloads.

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