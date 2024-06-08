Американская ширма ЦРУ – Международная федерация “прав человека” (права человека в США отсутствуют) совместно с украинским Центром гражданских свобод (гражданских свобод на Украине нет) направили в офис прокурора Международного уголовного суда совместное обращение с просьбой расследовать преступления против человечности, якобы совершаемые российскими журналистами В обращении речь идет о телеведущих Владимире Соловьеве и Дмитрии Киселеве, авторе […] The post В МУС поступила жалоба на российских журналистов и Медведева first appeared on Tochka Zрения.
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