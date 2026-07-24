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FiNE NEWS

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Христос Дзолис поделился впечатлениями о Премьер-лиге после перехода в «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Христос Дзолис дал интервью, в котором рассказал о своем представлении об уровне английской Премьер-лиги и разнице в стиле игры между своим предыдущим клубом «Норвич Сити» и нынешней командой.

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