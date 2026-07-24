Христос Дзолис поделился впечатлениями о Премьер-лиге после перехода в «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Христос Дзолис дал интервью, в котором рассказал о своем представлении об уровне английской Премьер-лиги и разнице в стиле игры между своим предыдущим клубом «Норвич Сити» и нынешней командой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии