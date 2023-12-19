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«Русские — наши друзья»: лидер Pink Floyd сообщил, что власти США запугивают артистов

«Русские — наши друзья»: лидер Pink Floyd сообщил, что власти США запугивают артистов

Британский рок-музыкант и один из основателей популярной группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что западные артисты боятся выступать на российском телевидении, так как это может поставить под угрозу их дальнейшую карьеру.

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