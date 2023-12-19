Британский рок-музыкант и один из основателей популярной группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что западные артисты боятся выступать на российском телевидении, так как это может поставить под угрозу их дальнейшую карьеру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии