После землетрясений в Эфиопии появились тысячи беженцев

Более 10 тысяч жителей Эфиопии оказались вынуждены покинуть свои населенные пункты после серии землетрясений, заявило эфиопское отделение Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 23 января сообщает газета Addis Standard.
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