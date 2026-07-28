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Регионы России

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Фёдор Кудряшов завершил карьеру победой за 2DROTS в Кубке России

Фёдор Кудряшов завершил карьеру победой за 2DROTS в Кубке России

Защитник Фёдор Кудряшов провёл свой последний матч в профессиональном футболе. Во вторник, 28 июля, 39-летний игрок выступил за медиакоманду 2DROTS в матче первого раунда пути регионов FONBET Кубка России-2026/27 против «Орла» и помог своей команде одержать победу со счётом 2:0.

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