Фёдор Кудряшов завершил карьеру победой за 2DROTS в Кубке России

Защитник Фёдор Кудряшов провёл свой последний матч в профессиональном футболе. Во вторник, 28 июля, 39-летний игрок выступил за медиакоманду 2DROTS в матче первого раунда пути регионов FONBET Кубка России-2026/27 против «Орла» и помог своей команде одержать победу со счётом 2:0.