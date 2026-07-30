В России смели гибриды, продажи лидера рынка рухнули из-за дефицита машин

Топливный кризис в России привел к радикальной перекройке рынка гибридных автомобилей.Глава «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале сообщил, что скачок цен на бензин спровоцировал ажиотажный спрос на подключаемые гибриды (PHEV).