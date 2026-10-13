Трамп признал ошибкой убийство высшего руководства Ирана Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на предвыборном митинге в Янгстауне (штат Огайо) высказался по самой сложной для него теме внешней политики, касающейся конфликта на Ближнем Востоке.
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