Аргументы недели

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Южный Урал стал 4-м регионом по эффективности реализации промышленной политики

Южный Урал стал 4-м регионом по эффективности реализации промышленной политики

По итогам 2021 года Челябинская область поднялась на 2 позиции. Во время международной промышленной выставке ИННОПРОМ был озвучены результаты рейтинга эффективности реализации промышленной политики субъектов РФ.

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