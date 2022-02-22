Аллегри о Рабьо: «Он допустил очевидную ошибку, не побежав за Парехо»

Массимилиано Аллегри признал ошибку Адриена Рабьо перед голом в ворота «Ювентуса». В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (1:1) Даниэль Парехо сравнял счет на 66-й минуте, оставшись без присмотра в штрафной площади туринцев.