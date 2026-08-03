Меркель призналась в фиктивности минских соглашений: заявление пранкеров Вована и Лексуса

Пранкеры Вован и Лексус рассказали о беседе с офисом Ангелы Меркель. По их словам, бывший канцлер Германии признала, что минские соглашения использовались для введения России в заблуждение и обеспечения Украины вооружением.
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