То, что ещё недавно считалось маргинальной темой, сегодня выходит на первый план. Миграция, этнические анклавы, влияние диаспор и присутствие религиозной проповеди в школьной среде — всё это уже не отдельные проблемы, а части одного большого вопроса: какой будет Россия через десять–двадцать лет.