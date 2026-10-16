То, что ещё недавно считалось маргинальной темой, сегодня выходит на первый план. Миграция, этнические анклавы, влияние диаспор и присутствие религиозной проповеди в школьной среде — всё это уже не отдельные проблемы, а части одного большого вопроса: какой будет Россия через десять–двадцать лет.
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