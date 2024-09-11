На сайте финансируемого Киевом института обнаружены ролики Соловьёва

На сайте финансируемого Киевом Украинского института национальной памяти нашли выпуски российского журналиста Владимира Соловьёва и исторические лекции экс-министра культуры Владимира Мединского, сообщает сайт RT.
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