Дело пермского депутата , обвиняемого в мошенничестве с жильем для сирот, передано в суд

Он с двумя сообщниками заключил поддельные документы на общую сумму 310 млн рублей.Пермские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата краевого Заксобрания Виктора Плюснина, его сына Егора и предпринимателя Юрия Рогожникова.
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