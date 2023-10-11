Дело пермского депутата , обвиняемого в мошенничестве с жильем для сирот, передано в суд

Он с двумя сообщниками заключил поддельные документы на общую сумму 310 млн рублей.Пермские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата краевого Заксобрания Виктора Плюснина, его сына Егора и предпринимателя Юрия Рогожникова.