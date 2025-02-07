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Петербургский дневник

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В Петербурге начнет работать консультационный пункт для соискателей из других регионов

В Петербурге начнет работать консультационный пункт для соискателей из других регионов

Они смогут получить информацию о вакансиях от городских предприятий С 10 февраля в Санкт-Петербурге начнет свою работу консультационный пункт, где соискатели смогут получить информацию о вакансиях от городских предприятий приоритетных отраслей.

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