В Петербурге начнет работать консультационный пункт для соискателей из других регионов

Они смогут получить информацию о вакансиях от городских предприятий С 10 февраля в Санкт-Петербурге начнет свою работу консультационный пункт, где соискатели смогут получить информацию о вакансиях от городских предприятий приоритетных отраслей.
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