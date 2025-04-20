Володин поздравил верующих с Пасхой и рассказал о восстановлении храма 1871 года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил верующих с Пасхой и рассказал о восстановлении храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Высокое Смоленской области, где сегодня пройдёт первое после реставрации богослужение.
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