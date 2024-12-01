29 украинских беспилотников были уничтожены прошлой ночью над территорией РФ

В четырех областях России Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, прошлой ночью была пресечена попытка со стороны Украины совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
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