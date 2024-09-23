Стартовали продажи большого кроссовера Smart на платформе Geely

В Китае раскрыли стартовую цену модели #5 — самого крупного паркетника в возрождённой линейке. Новый Smart будет стоить по меньшей мере 245 тысяч юаней (34,7 тысячи долларов) за версию с задним приводом (340 сил), батареей на 76 киловатт-часов и запасом хода до 570 километров.