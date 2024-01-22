Боррель: главы МИД стран ЕС согласились, что надо усиливать поддержку Украины

Главы МИД 27 стран Европейского союза согласились, что необходимо усиливать поддержку Украины. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии