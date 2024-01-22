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Боррель: главы МИД стран ЕС согласились, что надо усиливать поддержку Украины

Боррель: главы МИД стран ЕС согласились, что надо усиливать поддержку Украины

Главы МИД 27 стран Европейского союза согласились, что необходимо усиливать поддержку Украины. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

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