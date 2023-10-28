ВС РФ ликвидировали боевика ВСУ с помощью FPV-дрона

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России ликвидировали украинского военнослужащего в зоне спецоперации с помощью FPV-дрона (беспилотные летательные аппараты, оснащенные камерой и передающие видео в реальном времени на устройство пилота).
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