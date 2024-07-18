Какой сегодня праздник: 18 июля – Всемирный день слушания

Всемирный день слушания (World Listening Day) отмечается ежегодно 18 июля. Этот день был учрежден Всемирным проектом слушания (World Listening Project) в 2010 году и посвящен привлечению внимания к важности восприятия окружающего мира через звуки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии