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Какой сегодня праздник: 18 июля – Всемирный день слушания

Какой сегодня праздник: 18 июля – Всемирный день слушания

Всемирный день слушания (World Listening Day) отмечается ежегодно 18 июля. Этот день был учрежден Всемирным проектом слушания (World Listening Project) в 2010 году и посвящен привлечению внимания к важности восприятия окружающего мира через звуки.

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