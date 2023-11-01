В 10 раз может увеличиться в 2024 году плата сотовых операторов за 4G: что за этим последует

Минцифры может утвердить новую методику расчетов с операторами сотовой связи.Плата за 4G для сотовых операторов в 2024 году может увеличиться в 10 раз, что, наверняка приведет к увеличению абонентной платы для пользователей, сообщают «Известия».
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