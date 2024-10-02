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Охота на оленя: новый и крайне редкий барельеф обнаружили ученые на стене дольмена в окрестностях Сочи

Охота на оленя: новый и крайне редкий барельеф обнаружили ученые на стене дольмена в окрестностях Сочи

Охота на оленя: новый и крайне редкий барельеф обнаружили ученые на стене дольмена в окрестностях Сочи Ученые, при изучении дольмена на территории нацпарка в Сочи, на северо-восточном склоне одного из хребтов в бассейне реки Аше на ложнофасадной стороне корытообразного дольмена был обнаружен уникальный для Западного Кавказа сюжетный барельеф.

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