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Мировое обозрение

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Россия уничтожила около 90% современных товарных складов, но голод не угрожает украинцам — министр агрополитики Украины

Россия уничтожила около 90% современных товарных складов, но голод не угрожает украинцам — министр агрополитики Украины

Россия уничтожила 90% складских мощностей Украины. Эти слова звучат как приговор, но министр аграрной политики Тарас Высоцкий успокаивает: голода не будет.

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