Почему нельзя прощаться через порог: мистическая предыстория, приметы ClickioВопрос о том, почему не следует прощаться через порог, является одним из наиболее распространенных суеверий, которые проникают в повседневную жизнь.
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