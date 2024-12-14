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Анна Заворотнюк о состоянии в первую беременность: «Столько новых изменений в теле и сознании»

Анна Заворотнюк о состоянии в первую беременность: «Столько новых изменений в теле и сознании»

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась радостной новостью — совсем скоро она впервые станет мамой. Анна рассказала, как чувствует себя в ожидании ребенка.

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