Российские военные уничтожили под Купянском десятки солдат ВСУ: главное за сутки

МОСКВА, 12 ноября, ФедералПресс. Российские военные уничтожили четыре минометных расчета ВСУ под Купянском, в конгрессе США представили план предотвращения шатдауна без Украины, американский военный самолет потерпел крушение в Средиземном море.
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