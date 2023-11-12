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ФедералПресс

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Российские военные уничтожили под Купянском десятки солдат ВСУ: главное за сутки

Российские военные уничтожили под Купянском десятки солдат ВСУ: главное за сутки

МОСКВА, 12 ноября, ФедералПресс. Российские военные уничтожили четыре минометных расчета ВСУ под Купянском, в конгрессе США представили план предотвращения шатдауна без Украины, американский военный самолет потерпел крушение в Средиземном море.

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