Где в Приморье можно купить «сомнительный» пломбир?

В июне Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края» отобрал пробы и провёл исследование мороженого «Пломбир» производства ООО «Арсеньевский молочный комбинат», которое выпускается в килограммовых упаковках.