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Где в Приморье можно купить «сомнительный» пломбир?

Где в Приморье можно купить «сомнительный» пломбир?

В июне Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края» отобрал пробы и провёл исследование мороженого «Пломбир» производства ООО «Арсеньевский молочный комбинат», которое выпускается в килограммовых упаковках.

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