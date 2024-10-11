Факельного горения нет, ситуация стабилизировалась: что происходит в Феодосии после пожара на нефтебазе 11 октября 2024 года

Ликвидация пожара на нефтебазе в Феодосии продолжается утром 11 октября 2024. Факельного горения на территории терминала уже нет, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале.
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