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Прогноз погоды в Крыму на 8 марта

Прогноз погоды в Крыму на 8 марта

Прогноз погоды в Крыму на 8 мартаВ Симферополе +19 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +14 и малооблачноВ Евпатории +17 и малооблачноВ Черноморском +15 и малооблачноВ Джанкое +15 и облачно с прояснениямиВ Ялте +16 и малооблачноВ Алуште +16 и малооблачноВ Керчи +9 и облачно с прояснениямиЧитать … .

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