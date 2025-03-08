Прогноз погоды в Крыму на 8 марта

Прогноз погоды в Крыму на 8 мартаВ Симферополе +19 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +14 и малооблачноВ Евпатории +17 и малооблачноВ Черноморском +15 и малооблачноВ Джанкое +15 и облачно с прояснениямиВ Ялте +16 и малооблачноВ Алуште +16 и малооблачноВ Керчи +9 и облачно с прояснениямиЧитать … .