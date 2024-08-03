МО РФ: ВСУ потеряли до 115 солдат в зоне ответственности группировки "Восток"

Подразделения группировки российских войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение военнослужащим и технике двух бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Водяное и Сторожевое Донецкой народной республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии