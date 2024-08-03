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МО РФ: ВСУ потеряли до 115 солдат в зоне ответственности группировки "Восток"

МО РФ: ВСУ потеряли до 115 солдат в зоне ответственности группировки "Восток"

Подразделения группировки российских войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение военнослужащим и технике двух бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Водяное и Сторожевое Донецкой народной республики.

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