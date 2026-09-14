Три моста в Петербурге получили имена в честь героев блокады Ленинграда

В Красносельском районе и микрорайоне к северу от Петергофского шоссе на юго-западе Санкт-Петербурга три новых моста получили официальные названия.
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