Абиба Абужакынова завоевала "золото" Гран-при Португалии по дзюдо

Она завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов. Представительница сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова стала победительницей турнира серии Гран-при, который в эти дни проходит в Алмаде (Португалия), передает NUR.
Она завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов. Представительница сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова стала победительницей турнира серии Гран-при, который в эти дни проходит в Алмаде (Португалия), передает NUR.
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