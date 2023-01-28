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Абиба Абужакынова завоевала "золото" Гран-при Португалии по дзюдо

Абиба Абужакынова завоевала "золото" Гран-при Португалии по дзюдо

Она завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов. Представительница сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова стала победительницей турнира серии Гран-при, который в эти дни проходит в Алмаде (Португалия), передает NUR.

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