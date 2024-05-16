Боец из Дагестана рассказал, как раненый выживал в блиндаже 21 день

Российский герой из Дагестана по имени Гаджимурад Казанбиев получил ранения руки и ног от осколков и провел 21 день в блиндаже в Артемовске почти без воды и еды, пока не был спасен своими товарищами, сообщают “Известия”.
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