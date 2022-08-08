Бородюк об 1:3 с «Химками»: «Торпедо» много трудится, но, к сожалению, допускает ошибки. В дальнейшем будет гораздо лучше»

Главный тренер «Торпедо» подвел итоги матча Мир РПЛ с «Химками» (1:3). ⁃ Можно играть хорошо в отдельных эпизодах, можно играть в содержательный футбол и иметь моменты, но если нет результата, то и ощущается общее неудовлетворение от игры.